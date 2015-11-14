Порошенко: Наявність у наших воїнів контрбатарейних радарів стане чинником стримування агресора

Про це президент України заявив під час церемонії передачі американських радарів Україні в рамках робочої поїздки до Львівської області.

«Наявність у наших воїнів контрбатарейних радарів великої дальності стане чинником стримування агресора», - сказав Порошенко.

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Він зауважив, що «сьогодні від наших американських партнерів ми отримуємо рухомі радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36».

«Радари AN/TPQ-36 - найсучасніші засоби контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення ворожої артилерії», - уточнив глава держави і підкреслив, що «українські військові отримували високу оцінку своєї підготовки з боку іноземних інструкторів».

Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт написав у Twitter, що в Україну надійшли американські військові контрбатарейні радари.

"Радари прибули до Львова!", - відзначив дипломат.