Вночі у Донецьку стався потужний вибух – соцмережі

Про це вони повідомляють у соцмережах.

Як зазначається, вибух прогримів приблизно о 22:20. Передбачається, що це реактивний міномет "Пион".

"В Донецьку пишуть про потужний вибух, хтось припустив, що Півонія", – пишуть у соцмережах.

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Крім того, є повідомлення про залпах і стрільби в районі ДАП, Пісок, Опитного і Спартака.

"Піски - стрілецький бій, 22:33", - йдеться в повідомленні.

"В р-ні ДАП, Піски, Опитного, Спартак щось важке прилітає/відлітає + стрілецьку. Жарко", - повідомляють місцеві жителі.

Крім цього, повідомляється, що в секторі Б йде активний бій.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з 18 години 14 листопада бойовики продовжили провокаційні обстріли позицій сил АТО на донецькому, артемівському, маріупольському та луганському напрямках.