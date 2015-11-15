Вночі у Донецьку стався потужний вибух – соцмережі
В ніч з 14 на 15 листопада місцеві жителі Донецька чули гучний вибух у місті.
Про це вони повідомляють у соцмережах.
Як зазначається, вибух прогримів приблизно о 22:20. Передбачається, що це реактивний міномет "Пион".
"В Донецьку пишуть про потужний вибух, хтось припустив, що Півонія", – пишуть у соцмережах.
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Крім того, є повідомлення про залпах і стрільби в районі ДАП, Пісок, Опитного і Спартака.
"Піски - стрілецький бій, 22:33", - йдеться в повідомленні.
"В р-ні ДАП, Піски, Опитного, Спартак щось важке прилітає/відлітає + стрілецьку. Жарко", - повідомляють місцеві жителі.
Крім цього, повідомляється, що в секторі Б йде активний бій.
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Як повідомляв УНІАН, починаючи з 18 години 14 листопада бойовики продовжили провокаційні обстріли позицій сил АТО на донецькому, артемівському, маріупольському та луганському напрямках.
#Донецьк. О 22:20(київ.час був дуже сильний бах. Поки хз що, але чули дуже багато районів. Тремтіли вікна.
— Дядя Петя (@patriot_petya) November 14, 2015
@solomazheka@Ukr_Che Сектор Б на вухах счас. нездоровий движ, наші реагують адекватно.
— Х. Контрактник (@hugowow1) November 14, 2015