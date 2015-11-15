У найбільших містах України готуються теракти - Аваков
11:08, 15 листопада 2015Суспільство
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У МВС і СБУ є інформація про підготовку терористичних атак і провокації з використанням вогнепальної бойової зброї і вибухових пристроїв в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові та інших містах країни.
Прийнято рішення про переведення всіх правоохоронних структур на посилений режим роботи / УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Сьогодні, заслухавши доповіді оперативних служб МВС, з урахуванням інформації, наданої СБУ, я прийняв рішення відкрито звернутися до кожного з вас. За даними оперативних служб, в найближчі кілька днів нам належить пережити кілька спроб антиукраїнських деструктивних сил дестабілізувати ситуацію в країні», - йдеться в повідомленні.
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За його словами, прийнято рішення про переведення всіх правоохоронних структур на посилений режим роботи.
Раніше Аваков заявив, що у зв'язку з трагічними подіями у Парижі, які сталися в ніч з 13 на 14 листопада, та з метою попередження дестабілізації ситуації в Україні на наступні два тижні правоохоронні структури переходять на посилений режим роботи.
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