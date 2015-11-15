У найбільших містах України готуються теракти - Аваков

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Сьогодні, заслухавши доповіді оперативних служб МВС, з урахуванням інформації, наданої СБУ, я прийняв рішення відкрито звернутися до кожного з вас. За даними оперативних служб, в найближчі кілька днів нам належить пережити кілька спроб антиукраїнських деструктивних сил дестабілізувати ситуацію в країні», - йдеться в повідомленні.

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За його словами, прийнято рішення про переведення всіх правоохоронних структур на посилений режим роботи.