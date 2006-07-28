Буде сухо і сонячно

Завтра на території України очікується невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 9-14°, на крайньому заході та півдні 15-20°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-32°, в Карпатах і горах Криму 19-24°.

30-31 липня утримається мінлива хмарність. 30 липня вдень у західній частині країни, 31 липня у північних, центральних, південних областях та в Криму пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території переважно без опадів.

Температура вночі на півдні та Закарпатті 15-20°, на решті території 30 липня 9-14°, 31 липня 12-17°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-32°.

1-2 серпня у східній половині місцями короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів.

Температура на півдні та Закарпатті вночі становитиме 15-21°, вдень 26-32°; на решті території вночі 12-18°, вдень 23-29°.

Завтра у Києві та області також очікується невелика хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі становитиме 11-13°, вдень 24-26°; по області вночі 9-14°, вдень 22-27°.

30-31 липня у столиці та області мінлива хмарність. 30 липня без опадів, лише ввечері очікуються окремі грозові дощі; 31 липня - короткочасні дощі, грози. Температура вночі 30 липня 9-14°, 31 липня 12-17°; вдень 24-29°.

1-2 серпня переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.