На Рівненщині - день жалоби

Для Рівненщини неділя стала днем жалоби.

Там ушановують пам`ять сімох жителів області, які у п`ятницю ввечері загинули у ДТПна трасі Київ-Чоп.

Нагадаємо, на 132-му кіломері шляху, біля села Вереси, зіштовхнулася вантажівка та маршрутка "Рівне-Київ". З одинадцяти людей, що були в автобусі, не вижив ніхто, семеро з них були рівненчанами. Тож за рішенням губернатора, сьогодні в області приспустили державні прапори і скасували усі розважальні заходи. За попередніми даними Міністерства транспорту, аварія сталася з вини водія фури, громадянина Боснії, який нині перебуває у тяжкому стані у лікарні.

5 канал