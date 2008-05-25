На Рівненщині - день жалоби
20:35, 25 травня 2008Суспільство
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Вшановують пам`ять сімох людей, загиблих в ДТП
Для Рівненщини неділя стала днем жалоби.
Там ушановують пам`ять сімох жителів області, які у п`ятницю ввечері загинули у ДТПна трасі Київ-Чоп.
Нагадаємо, на 132-му кіломері шляху, біля села Вереси, зіштовхнулася вантажівка та маршрутка "Рівне-Київ". З одинадцяти людей, що були в автобусі, не вижив ніхто, семеро з них були рівненчанами. Тож за рішенням губернатора, сьогодні в області приспустили державні прапори і скасували усі розважальні заходи. За попередніми даними Міністерства транспорту, аварія сталася з вини водія фури, громадянина Боснії, який нині перебуває у тяжкому стані у лікарні.
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