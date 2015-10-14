Притягнення винних у катастрофі MH17 до відповідальності є моральним обов'язком - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції у Нью-Йорку.

Міністр нагадав, як п'ять країн-учасниць розслідування збиття літака MH17 готувалися до створення міжнародного трибуналу з притягнення винних до відповідальності перед голосуванням за відповідну резолюцію на Раді безпеки ООН, яка, водночас, була заблокована Росією.

"Дозвольте мені підтвердити знову, що ми не пошкодуємо зусиль, дослівно, жодних зусиль... разом, це завжди буде спільна позиція п'яти країн, і, звичайно, усіх інших країн, притягнути винних злочинців до відповідальності. Ми працюємо надзвичайно налаштовано щодо пошуку способів, як знайти одночасно політичний, але особливо і законний процес притягнення кожного, хто стоїть за цією страшною трагедією, до правосуддя. Це буде наш одночасно як політичний, так і моральний обов'язок", - наголосив Клімкін.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініц іативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето на резолюцію про створення міжнародного трибуналу.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

Сьогодні, 13 жовтня, Рада безпеки Нідерландів оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

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Встановлено, що літак був збитий ракетою Бук. Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».