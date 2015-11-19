18 лютого 2014 року бійцям "Беркуту" і Внутрішніх військ видали мисливські рушниці - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН про це на брифінгу повідомив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, того дня до 14.00 у центрі Києва загинули 10 людей, троє з яких - від вогнепальних поранень із мисливських рушниць. Поранено було 509 осіб.

Як наголосив Горбатюк, про підозру у скоєнні цих злочинів повідомлено екс-президенту Віктору Януковичу, тодішньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, його заступнику Віктору Ратушняку, екс-командувачу Внутрішніх військ Станіславу Шуляку і тодішньому керівництву київської міліції.

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За словами Горбатюка, у ніч на 19 лютого в центрі Києва загинули 16 людей, з них 11 - від поранень з мисливських рушниць, близько 200 осіб було поранено.

Він також повідомив, що 20 лютого у центрі столиці відкрито почалось застосовування вогнепальної автоматичної зброї. Як сказав Горбатюк, це відбувалось за вказівкою вищого керівництва держави для залякування активістів Майдану, а стріляли по людях співробітники київського "Беркуту". Цей спецпідрозділ, повідомив прокурор, також причетний до 7 вбивств на вулиці Інститутській, окрім тих 39 жертв, про які раніше йшлося.