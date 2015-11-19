У "ДНР" і "ЛНР" відбуваються "народні суди" та виконуються смертні вироки - Українська Гельсінська спілка

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко.

«На підконтрольних незаконним збройним формуванням територіях відсутні будь-які засоби правового захисту прав людини», - заявив він.

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«Так звані «уповноважені з прав людини» самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» займаються виключно обміном військовополонених. Одночасно, незважаючи на наявність зазначених посад, на цих територіях відбуваються «народні суди» та виконуються смертні вироки», - сказав Мартиненко.

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Крім того, за його словами, до правозахисних організацій також почали звертатися жителі підконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей щодо випадків порушення прав і свобод людини з боку українських правоохоронців, у першу чергу – СБУ.