Київського поліцейського звільнили за заклики до "Беркута" розігнати Майдан

За висловлювання про Евромайдан Олексія Савкіна звільнили з патрульної поліції Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

Читайте також"Треба розігнати цих бомжів": Поліцейського відсторонили від несення служби через висловлювання про Майдан

"Після перевірки інформації про те, що в період Майдану співробітник київської патрульної поліції Олексій Савкін захоплювався звірствами "Беркута" та іншими діями проти Революції гідності, було ухвалено рішення звільнити його з посади патрульного поліцейського", - пише Антон Геращенко.

"В ході проведення співбесіди А. Савкін сказав, що він жив на той час в Донецьку, звідки йому довелося надалі виїхати як біженцю, там він зазнав антиукраїнської інформаційної пропаганди, що просить врахувати при прийнятті рішення про його подальшу роботу в патрульній службі. Проте, керівництвом Департаменту патрульної поліції Національної поліції було прийнято рішення не приймати дане виправдання до уваги, оскільки державна служба не місце для тих, хто не поважає власний народ. Олексій Савкін звільнений сьогодні з лав Національної поліції України", - додав Геращенко.

Раніше в мережі з'явилися фото записів Савкіна в Twitter, де він негативно висловлюється про Евромайдан і пише, що треба "розігнати цих бомжів". У зв'язку з цими висловлюваннями його відсторонили від несення служби.