21-22 листопада на Майдані Незалежності буде відзначатися День Свободи і Гідності

21-22 листопада на Майдані Незалежності відзначатиметься День Свободи та Гідності на честь Революції Гідності та Помаранчевої революції

Організатором заходу виступає Оргкомітет з відзначення річниці Майдану. Такі заходи Оргкомітет проводив протягом 10 років від часів Помаранчевої революції.

Про це повідомила прес-служба Всеукраїнської громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції» (ВГО „КУПР”), яка ініціювала створення Оргкомітету у 2004 році.

В акції візьмуть участь ветерани Революції Гідності, Податкового Майдану, Помаранчевої революції, активісти громадських, волонтерських та патріотичних організацій, представники добровольчих формувань, митці, громадські та політичні діячі, правозахисники, журналісти, кияни та гості столиці.

21 листопада:

з 10.00 до 16.00 здійснюватиметься трансляція патріотичних пісень та віршів, виступи відомих діячів мистецтва, громадських і політичних активістів.

О 16.00 розпочнеться Віче на Майдані Незалежності, на якому буде підбито підсумки двох років після Революції Гідності і будуть накреслені подальші кроки. Зібрання буде продовжено 22 листопада.

Оргкомітет звертається до всіх ініціативних груп та учасників Революції Гідності із закликом об’єднати сили та скоординувати свої дії щодо заходів 21-22 листопада.

Контакти:

Тел. (050) 513-38-18; (063) 487-38-47; (097) 001-40-08,

E-mail: press.kupr@gmail.com

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