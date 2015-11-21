У Херсонській області під час сутички між силовиками і учасниками блокади Криму поранено поліцейського – МВС

Про це начальник Департаменту з протидії наркозлочинності МВС України Ілля Ківа написав у Facebook.

"Під час нападу на поліцейських протестувальників постраждав полковник поліції, якого зі спини вдарили ножем, намагаючись заволодіти його зброєю", - написав Ківа.

Він також пообіцяв опублікувати відео інциденту.

Во время нападения на полицейских протестующими, пострадал полковник полиции, которого со спины ударили ножом, пытаясь завладеть его оружием. Видео с места проишествия выложу позже! Posted by Илья Кива on Saturday, November 21, 2015

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

Сьогодні на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецназівці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Відбулася невелика сутичка.

Учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення. Фахівці провели необхідні роботи.

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Разом з тим активісти блокади встановили намет і не мають наміру розходитися.

Раніше координатор акції по блокаду Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.