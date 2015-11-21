Поблизу Чаплинки підірвано пошкоджені електроопори - Кива

Про це повідомляє в Facebook журналіст Осман Пашаєв.

За його словами, були підірвані пошкоджені опори електропередач.

Только что на Чаплинке прогремел взрыв. Взорвали поврежденные опоры. Posted by Osman Pashayev on Saturday, November 21, 2015

Інформацію про вибух на своїй сторінці у Facebook також підтвердив начальник департаменту протидії наркозлочинності Ілля Кива, який керував силовиками в Чаплинці.

Только что взорвали опоры !!!! Posted by Илья Кива on Saturday, November 21, 2015

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

Сьогодні на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецпризначенці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Відбулася невелика сутичка.

Учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення. Фахівці провели необхідні роботи.

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Разом з тим активісти блокади встановили намет і не мають наміру розходитися.

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Раніше координатор акції по блокаді Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.