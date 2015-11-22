Підрив ЛЕП до Криму: поліція відкрила чотири кримінальних справи

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області, одне з проваджень відкрито за фактом умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, ще два – за заподіяння тілесних ушкоджень двом працівникам поліції.

Крім того, відкрито кримінальне провадження за перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як зазначили у поліції, учора, 21 листопада, у полі між смт. Чаплинка та с. Нове Херсонської області сталися два вибухи електроопор повітряних ліній 330 кВ «Каховка-Джанкой». Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194-1 (Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. За вчинення подібного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Під час інциденту поблизу електроопор два працівника поліції отримали тілесні ушкодження. Медики діагностували в одного правоохоронця колото-різане поранення тулубу, інший отримав закриту черепно-мозкову травму та забій тулуба.

За обома фактами нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Такі дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

За заявою журналістки телеканалу АТР відомості щодо перешкоджання її законній професійній діяльності внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за перешкоджання учасниками мітингу діяльності журналістів сайту «Херсонские вести».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

21 листопада на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецназівці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Відбулася невелика сутичка.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.

Своєю чергою начальник Департаменту з протидії наркозлочинності МВС України Ілля Ківа заявив, що під час сутички між силовиками і учасниками блокади Криму один поліцейський був поранений.

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У Міненерго заявили, що сьогодні в результаті пошкоджень ліній та підстанцій енергосистема вимушено зупинила постачання електрики у двох районах Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для постачання 40% споживачів Херсонської та Миколаївської областей.