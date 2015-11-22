Анексований Крим повністю знеструмлений, на півострові введено режим НС - ЗМІ
Усі населені пункти анексованого Криму залишилися без електрики, яка надходить на півострів із території України по чотирьох лініях.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на директора компанії "Крименерго" Віктора Плакіда.
"Крим повністю відключений, подробиць повідомити не можу", - сказав він.
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Факт відключення електроенергії підтвердили також в регіональному управлінні російського МНС.
Місцеві енергетики почали підключати об'єкти життєзабезпечення до резервних джерел живлення. "Зараз задіюються всі резервні джерела енергопостачання, включаючи мобільні генератори і електростанції. В першу чергу підключаються соціальні об'єкти та об'єкти життєзабезпечення", - повідомило ТАСС джерело в окупаційному уряді півострова.
У так званому "міністерстві енергетики Криму" працює оперативний штаб, який координує дії всіх служб, що займаються енергозабезпеченням півострова.
За словами заступника начальника регіонального управління МНС Олексія Фрідмана в окупованому Криму у зв'язку з припиненням електропостачання введений режим надзвичайної ситуації, додає ТАСС.
"У зв'язку з відключенням електроенергії в Криму введено режим НС рішенням глави уряду. У зв'язку з цим всі підрозділи МНС приведені в готовність", - сказав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що увечері 21 листопада поблизу Чаплинки знову підірвали вже пошкоджені раніше електроопори.