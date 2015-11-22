Анексований Крим повністю знеструмлений, на півострові введено режим НС - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на директора компанії "Крименерго" Віктора Плакіда.

"Крим повністю відключений, подробиць повідомити не можу", - сказав він.

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Факт відключення електроенергії підтвердили також в регіональному управлінні російського МНС.

Місцеві енергетики почали підключати об'єкти життєзабезпечення до резервних джерел живлення. "Зараз задіюються всі резервні джерела енергопостачання, включаючи мобільні генератори і електростанції. В першу чергу підключаються соціальні об'єкти та об'єкти життєзабезпечення", - повідомило ТАСС джерело в окупаційному уряді півострова.

У так званому "міністерстві енергетики Криму" працює оперативний штаб, який координує дії всіх служб, що займаються енергозабезпеченням півострова.

За словами заступника начальника регіонального управління МНС Олексія Фрідмана в окупованому Криму у зв'язку з припиненням електропостачання введений режим надзвичайної ситуації, додає ТАСС.

"У зв'язку з відключенням електроенергії в Криму введено режим НС рішенням глави уряду. У зв'язку з цим всі підрозділи МНС приведені в готовність", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що увечері 21 листопада поблизу Чаплинки знову підірвали вже пошкоджені раніше електроопори.