Суд відмовився визнавати Єрофеєва і Александрова полоненими - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

"Позов повернений", - повідомила адвокат пана Єрофєєва Оксана Соколовська.

Суд і раніше повертав позов адвокатам - для доопрацювання, після чого захист вносив його повторно.

Захист просив суд визнати Олександра Александрова і Євгенія Єрофеєва військовополоненими на підставі того, що вони нібито проходили контрактну службу у лавах збройних формувань самопроголошеної "ЛНР".

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"Відповідачем у цій позовній заяві є Україна в особі президента України Петра Порошенка. Крім того, третьою особою є Генпрокуратура, СБУ та товариство Червоного хреста України, який також визнає, що вони є військовополоненими, і до них повинні застосовуватися норми Женевської конвенції, а не кримінальне переслідування", - пояснювала Оксана Соколовська.

Визнання російських громадян військовополоненими допомогло б захисту організувати судовий процес відповідно до Женевської конвенції.

Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва затримали 16 травня у Луганській області, у районі міста Щастя, під час бою, в якому загинув український військовослужбовець.

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На допитах вони заявили, що служать у російській армії і виконували службове завдання на території України. Міністерство оборони Росії стверджувало, що обоє затриманих звільнилися з лав збройних сил ще у грудні минулого року.

При цьому на суді обидва росіянина назвали себе безробітними і заявили, що під час проведення допитів українські силовики чинили на них тиск і застосовували тортури.