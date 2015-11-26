СБУ оголосила в розшук "віце-прем'єра" Криму

Служба безпеки України оголосила в розшук за звинуваченням у державній зраді "віце-прем'єра" окупованого РФ Криму Дмитра Полонського. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті МВС.

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Також зазначено, що Полонського розшукують за категорією "особа, яка переховується від органів влади". Його звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Згідно з даними МВС, Полонський пропав 20 жовтня 2015 року.

Зазначимо, в жовтні Дмитро Полонський відвідав нараду ОБСЄ у Варшаві. Там його виступ бойкотували цілий ряд країн. Він заявив, що представляє "Російську общину Криму" в якості члена президії цієї організації. У свою чергу глава польського МЗС Гжегож Схетина повідомив, що Полонський проник до Варшави шляхом махінацій з прізвищем.