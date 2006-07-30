Путивль хочуть перетворити на міжнародний туристично-мистецький центр

Сьогодні в місті Путивль Сумської області відкрився краєзнавчий мистецько-туристичний фестиваль «Земля Ярославни – золота кувшинка».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль розпочався сходкою представників громади міста.

Путивль – місто спільної історії слов’янських народів. Про нього знають далеко за межами України зі Слова о полку Ігоревім, з творів Тараса Шевченка, «Бориса Годунова» Олександра Пушкіна, однойменної опери Модеста Мусоргського та опери «Князь Ігор» Олександра Бородіна.

Міський голова Путивля Галина МЕНЬШОВА в інтерв’ю УНІАН підкреслила, що «бережне ставлення до непересічної історії краю, створення сучасної інфраструктури для активного розвитку зеленого туризму в поєднанні з кращими традиціями та місцевими колоритом, природними багатствами, особливостями культури і побуту є перспективним джерелом поповнення як держбюджету та бюджету міста, так і кожного зацікавленого в цьому жителя зокрема».

Заступник голови Сумської ОДА Олександр ЛАВРИК розповів УНІАН, що мета міжнародного фестивалю «Земля Ярославни – золота кувшинка» - згуртування населення довкола ідеї практичного перетворення Путивля у міжнародний постійно діючий туристично-мистецький центр «Ярославна». При цьому не виключено, що в перспективі тут буде започатковано спеціальний туристично-краєзнавчий маршрут «Від Путивля до Карпат».

Голова Сумської облдержадміністрації Ніна ГАРКАВА у привітанні учасникам і гостям заходу зауважила, «що до вкрай потрібної справи державної ваги долучились українські патріоти, які нині живуть за межами України. «Їх інвестиції, в тому числі інтелектуальні, необхідні Сумщині для активізації розвитку перспективної і прибуткової галузі міжнародного туризму». Прикладом цього є, зокрема, подвижницька діяльність уродженки Путивля московської художниці Ніни КІБРИК, з ініціативи якої було створене «путивльське земляцтво в Москві та вже вчетверте в рідному Путивлі за участю митців України, Росії, Білорусі проводиться міжнародний фестиваль мистецтв «Золота кувшинка».

У рамках фестивалю пройдуть круглий стіл «Фольклор у дзеркалі авангарду», презентація сольного диску виконавиці пісень-горюнів Лукерії КОШЕЛЄВОЇ, кіновідеофестиваль «Фарби світу», виставка творів народних майстрів і художників, фотовиставка, концерт «Грай, гармошка путивльська», фолк-рок-фестиваль «Музика на плесах Сейму», краєзнавчі майстер-класи тощо.

Проходитиме фестиваль у Путивлі по 8 серпня 2006 року.