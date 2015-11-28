Держкіно заборонило показ українсько-білоруського серіалу "Вовче сонце"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно.

"Державне агентство України з питань кіно у рамках виконання покладеного на нього завдання щодо захисту інформаційного простору України на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно прийняло рішення анулювати державне посвідчення та скасувати державну реєстрацію телевізійному серіалу «Волчье солнце" режисера С. Гінзбурга", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Державне агентство з питань кіно заборонило до показу 162 фільми та серіали, які були виготовлені в РФ з 1 січня 2014 року. Прокатні посвідчення даних фільмів були анульовані на виконання закону про заборону показу російських фільмів.

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Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада заборонила розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.