Херсонські міліціонери пересіли на велосипеди

У Херсоні створено новий підрозділ батальйону патрульної служби для забезпечення охорони зон відпочинку і парків міста на велосипедах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, поки що створено два патрулі, які працюють позмінно. Міліціонери одягнені в спеціалізовані велосипедні костюми, на яких шеврони і відзнаки УМВД.

Патрулювання ведеться на гірських 18-ти швидкісних велосипедах, колеса яких адаптовані для пересуванню по бездоріжжю - піску та камінню. Вартість одного велосипеду - 1,5 тис. грн.

Аналогічний підрозділ створюється в місті Скадовськ Херсонської області.

За інформацією ЦГЗ УМВС, створення такого підрозділу зумовлено зростанням злочинів у зонах відпочинку Херсона та інших курортних районів області з початком оздоровчого сезону. Найпоширенішій злочин цього літа – крадіжки мобільних телефонів у відпочиваючих.