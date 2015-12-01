Жителі окупованого Севастополя перекрили дорогу, вимагаючи "дати світло"
Близько 250 мешканців будинків по вулиці Героїв Сталінграда в окупованому Росією Севастополі у понеділок ввечері перекрили дорогу і вимагають відновлення подачі електрики в квартири.
Про це повідомляється на сайті FlashCrimea.
"За словами присутніх, за останні п'ять днів в їх квартирах жодного разу не було світла, незважаючи на затверджені графіки віялового відключення", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що люди скандують «Дайте світло!», а також вимагають приїзду одного з представників окупаційної влади.
На місці знаходяться співробітники російської поліції, які закликають присутніх розійтися.
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Раніше УНІАН повідомляв, що так званий голова держкомітету уряду Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян Заур Смирнов заявив, що окупаційна влада республіки виставить винним рахунок за шкоду, заподіяну в результаті повного знеструмлення.
Нагадаємо, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.