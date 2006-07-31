Ахметов побудує 3 готелі

Турецька готельна мережа Rіхоs, одним з акціонерів якої є Ринат Ахметов, почала вести переговори про будівництво готелів у Києві, Харкові і Одесі. "Поки тільки за столичним проектом переговори підійшли до завершальної стадії", - повідомив керівник відділу маркетингу Rixos Hotel Prikarpatye Андрій Семенов.

Rixos Hotel Prikarpatye — перший готель мережі Rixos в Україні. У цьому проекті Ахметов має крупного партнера — екс-депутата Ігоря Єремєєва (контролює групу «Контініум»), який минулого року одержав контрольний пакет готелю.

За словами Андрія Семенова, зараз Rіxos розглядає три проекти готелів у містах-міліонниках, запропоновані українськими інвесторами. «У планах компанії — будівництво і в інших містах», — говорить він. За його словами, вартість реалізації проекту одного готелю на 250-280 номерів складає близько $40-50 млн. Про конкретну дату реалізації проекту він не говорить, посилаючись на комерційну таємницю. «Відкриття готелів відбудеться не раніше, ніж за три роки», — говорить він.

Будівництво готелів класу люкс — далеко не новий напрям імперії Рината Ахметова. Він уже володіє єдиним 5-зірковим готелем в Донецьку (Донбас-Палас). Правда, поки жодна структура Ахметова не змогла прокоментувати інвестиційні проекти Rixos. Прес-секретар Ахметова Олена Довженко інформацію про розширення мережі підтвердила, але за коментарями відіслала в іншу підконтрольну Ахметову структуру — ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент». «Я думаю, це не запитання до Рината Леонідовича, цим питанням займається СКМ», - сказала вона. У СКМ про деталі проекту взагалі говорити відмовилися, пославшись на те, що «цей проект не в їх віданні».

У «Контініумі» вже заявили, що не братимуть участь в нових проектах мережі Rіхоs. «Ми не плануємо покупку акцій нових готелів цієї мережі», — говорить керівник напряму управління репутацією «Контініум» Іванна Ревенко.

Rіхоs була створена в 2000 році в Анталії (Туреччина), володіє 8 готелями. Один з готелів Rixos знаходиться в столиці Казахстану Астані, найближчими роками до мережі повинні увійти нові готелі в Хорватії і Австрії. Один з останніх проектів Rixos — готель Sungate Port Royal, що позиціонується як семизірковий (вище за клас люкс-преміум).

Sungate Port Royal займає 25 гектарів території. Його вартість $250 млн., розрахункова окупність 7-9 років.

Серед соінвесторів проекту Rixos, окрім Рината Ахметова, називають президента компанії АРС Ігоря Гуменюка, радника колишнього прем`єр-міністра Віктора Януковича.

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