Один із учасників блокади Криму помер на блокпосту "Чонгар"

Про це у своєму Facebook написала начальник медичного управління та реабілітації бійців "Правого сектора" Яна Зінкевич.

Як стало відомо, активіст помер від серцевого нападу.

"Сьогодні вночі на блокпосту "Чонгар" від серцевого нападу помер боєць ДУК Тикунов Віталій Валерійович, псевдо Одуван (Кок) 1968 року народження з міста Запоріжжя", - написала вона.

Спікер 13-го батальйону ДУК "Правого сектора" Олексій Бик уточнив, що у учасника блокади від ПС і раніше були проблеми з серцем.

Читайте такожБез світла, води, палива і з підвищеними цінами: у Меджлісі розповіли про життя блокадного Криму

"У нього і раніше були ці проблеми, але він все одно поїхав на блокаду, і загинув на цьому фронті", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.