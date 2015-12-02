Складна гідрологічна обстановка: РФ заявила про низькі запаси води у своїх сховищах
14:41, 02 грудня 2015Суспільство
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Міністр енергетики Росії Олександр Новак попередив, що запаси води в російських водосховищах нижче необхідного рівня.
У Міненерго РФ заявили про низькі запаси води в російських сховищах / Фотоілюстрація / domik
Про це повідомляє ТАСС.
"Запаси гідроресурсів у водосховищах Ангарського каскаду гідроелекстростанції на 64 відсотки нижче середніх багаторічних значень. У водосховищах Єнісейського каскаду вони нижче на 8 відсотків, в Цимлянському водосховищі - нижче на 91 відсоток", - сказав він.
Новак також повідомив, що запаси палива, створені в РФ перед зимовим періодом, в 1,3 рази вище нормативних.
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Відзначимо, що раніше в Міненерго РФ заявили, що "втратили надію" на відновлення постачань електроенергії з України в Крим.
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