Складна гідрологічна обстановка: РФ заявила про низькі запаси води у своїх сховищах

Про це повідомляє ТАСС.

"Запаси гідроресурсів у водосховищах Ангарського каскаду гідроелекстростанції на 64 відсотки нижче середніх багаторічних значень. У водосховищах Єнісейського каскаду вони нижче на 8 відсотків, в Цимлянському водосховищі - нижче на 91 відсоток", - сказав він.

Новак також повідомив, що запаси палива, створені в РФ перед зимовим періодом, в 1,3 рази вище нормативних.

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Відзначимо, що раніше в Міненерго РФ заявили, що "втратили надію" на відновлення постачань електроенергії з України в Крим.