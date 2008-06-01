В Україні планують видавати ”National Geographic”

Національне географічне товариство США має намір видавати в Україні журнал "National Geographic".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА з директором Інституту археологічної океанографії Університету Род Айленд (США) Робертом БАЛЛАРДОМ та представниками Національного географічного товариства США (National Georaphic).

У ході бесіди було обговорено стан реалізації українсько-американського наукового співробітництва до 2012 року щодо дослідження глибин Чорного моря з метою пошуку та підняття на поверхню об’єктів культурної спадщини від античних до наших часів.

Сторони відзначили високий рівень співпраці обох країн на цьому напрямі та окреслили подальші пріоритети у цьому контексті. Зокрема, наголошувалося на необхідності якнайшвидшого відкриття в Криму Морського музею України, в якому б виставлялися знайдені експонати.

Іншим важливим напрямом співпраці, який було підтримано українською стороною, стала пропозиція Національного географічного товариства США щодо започаткування україномовного видання журналу "National Geographic".