Харків потрапив до снігової пастки: у місті повалено понад 500 дерев, пошкоджено ЛЕП (фото)

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, через снігопад повалено 528 дерев і 636 великих гілок.

Окрім того, як зазначається, у Комінтернівському районі без світла залишився один дитячий садок, у Київському - один дитсадок і кілька шкіл. У Ленінському районі сталося 13 поривів електромереж міськсвітла і 24 пориви районних електромереж.

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Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, вночі на вулицях міста працювала вся снігоприбиральна техніка, проїзд по центральних магістралях був забезпечений, зараз роботи йдуть на внутрішньобудинкових територіях.

«Є пориви контактної мережі, створені оперативні бригади, які усувають несправності і ремонтують мережу. Ми підключили і «Харківводоканал», і «Харківські теплові мережі» до прибирання повалених дерев, їх розпилювання та утилізації. Ситуація контрольована, працюємо з «Харківобленерго» з відновлення електрики у школах і дитячих садках», - повідомив Ігор Терехов.

За даними прес-служби, в прибиранні від снігу прибудинкових територій задіяно близько 2 тисяч робітників.