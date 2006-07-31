Синоптики прогнозують спеку і дощі

1 серпня на території України очікується мінлива хмарність, у центральних, східних областях та в Криму місцями короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура повітря вночі становитиме 13-18°, у південній частині місцями 20-22°; вдень 23-28°, у південних областях, Криму та на Закарпатті подекуди 30°.

2-3 серпня утримається мінлива хмарність, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, окремі грози (вночі 2 серпня у Карпатах місцями сильні дощі). На решті території країни переважно без опадів.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 22°; вдень 23-28°, у південних, центральних областях та в Криму 28-33°, у західних областях місцями 19-24°.

4-6 серпня без опадів, лише у західних, а вночі 4 серпня і у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Очікується підвищення температури вночі до 17-23°, вдень до 28-33°, в Криму, південних, 5-6 липня і у центральних областях вночі до 20-26°, вдень до 30-35°, місцями до 37-39°.

7-10 серпня у західних областях та на північному сході місцями короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Поступове послаблення спеки: 7 серпня на півночі Лівобережжя, 8 серпня у північних та східних областях, 9-10 серпня по всій країні вночі до 13-18°, вдень до 21-27°, у південній частині до 25-30°.

Завтра у Києві та області переважно без опадів. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°; по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

2-3 серпня у столиці та області мінлива хмарність. 2 серпня вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. 3 серпня короткочасні дощі (вдень місцями), грози.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

4-5 серпня у Києві та області переважно без опадів, лише вночі 4 серпня пройде короткочасний дощ. Підвищення температури вночі до 17-23°, вдень до 28-33°.