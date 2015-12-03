Ракетний есмінець США увійде сьогодні в Чорне море

Військове судно із США вводиться "для підтримки миру і стабільності в чорноморському регіоні".

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Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту ВМС США.

У відомстві відзначають, що есмінець має налагодити взаємодію з "союзниками і партнерами" Сполучених Штатів. США продовжують підтримувати постійну присутність у регіоні Східної Європи.

Всі операції судна спрямовані на посилення морської безпеки та стабільності, готовності та військово-морського потенціалу Сполучених Штатів та їх партнерів.

Крім того у командуванні 6-го флоту підкреслили, що й надалі готові виконувати всі зобов'язання перед союзниками для забезпечення скоординованої та безперервної наземної, повітряної і морської присутності в регіоні в рамках зобов'язань, прийнятих на саміті НАТО.

Додамо, що USS Ross оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою "Іджіс"; пусковими установками з крилатими ракетами "Томагавк", зенітними та протичовновими ракетами, а також різним кулеметно-гарматним озброєнням. Крім того, корабель може прийняти на борт один вертоліт. Екіпаж складає 337 осіб.