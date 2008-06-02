НП на українській заставі: прикордонники застосували зброю

Прикордонний наряд застави «Самари» Луцького загону застосував зброю, щоб зупинити автомобіль «Нива», водій якого намагався провезти до Білорусі контрабандну алкогольну продукцію.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, інцидент стався учора. Автомобіль з білоруськими реєстраційними номерами рухався з боку українського населеного пункту Сільця Млинівські. Водій не зупинився для огляду, швидко проїхавши заставу. Щоб зупинити його, правоохоронці здійснили два попереджувальні постріли вгору, але й після цього автомобіль продовжував рухатися. Тоді прикордонники відкрили вогонь по колесам машини.

Транспортний засіб зупинився за кілька метрів від лінії кордону, водій перебіг на територію Білорусі. Про нього співробітники Держприкордонслужби України поінформували білоруських колег.

Під час огляду в автомобілі правоохоронці виявили майже 80 літрів вина та 6 літрів настоянки. Контрабанду передано до митниці.