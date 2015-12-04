РФ після протестів різко знизила штрафи для далекобійників

Російська Держдума в третьому читанні підтримала закон, який різко знижує штрафи за неоплату проїзду великовантажних автомобілів по федеральних трасах.

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Відзначається, що в новій версії закону штраф становить п'ять тисяч рублів за перше порушення і 10 тисяч рублів за повторне. Зараз сума штрафу становить 450 тисяч рублів за перше порушення і мільйон рублів за повторне.Про це повідомляє Meduza.

Штрафи вирішили знизити після початку акцій протестів далекобійників майже по всій Росії.

Нагадаємо, акції далекобійників пов'язані зв введенням з 15 листопада системи плати за проїзд по федеральних трасах "Платон". Водії вимагають скасування зборів і пов'язаних з ними штрафів, а також скаржаться на те, що система виявилася неготовою до реальної роботи.