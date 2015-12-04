Далекобійники почали акцію протесту "Равлик" на Московській кільцевій

Фури рухаються по зовнішній стороні МКАД з мінімальною швидкістю (акція отримала назву «Равлик»), залишаючи тільки одну-дві смуги для руху інших машин.

Про це Slon Magazine розповів координатор водіїв Сергій Гуляєв.

Схоже перекрито зовнішнє кільце. ДПС не пускає машини pic.twitter.com/5DsbUhEEgq — Павло Аксьонов (@AksenovBBC) December 4, 2015

Кореспондент Російської служби «Бі-бі-сі» повідомляє, що через акцію поліція змушена була перекрити з'їзди на зовнішню сторону кільця.

За словами Гуляєва, акція триватиме кілька годин до команди "відбій"". Сервіс «Яндекс.Пробки» повідомляє, що затор на зовнішній стороні МКАД розтягнувся від Ленінградського шосе на 10 кілометрів – до Алтуфьевского шосе.

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Акція далекобійників пов'язана з введенням з 15 листопада системи плати за проїзд по федеральних трасах «Платон». Водії вимагають скасування зборів і пов'язаних з ними штрафів, а також скаржаться не те, що система виявилася неготовою до реальної роботи.

Очікується, що 4 грудня Держдума прийме в остаточному читанні законопроект про скорочення розмірів штрафів у 90 разів і додаткових способів заохочення далекобійників при зборі оплати.