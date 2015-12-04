Верховна Рада запровадила сервіс "Відкриті дані"

Згідно з повідомленням на офіційному сайті парламенту, сервіс запущено для виконання плану із забезпечення більшої прозорості, відкритості та підзвітності Верховної Ради України.

"Портал відкритих даних Верховної Ради України призначений для публікації даних у відкритих форматах", - йдеться у повідомленні.

До першочергового переліку наборів відкритих даних, розпорядником яких є Верховна Рада України, згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, увійшли: нормативно-правова база України (база даних "Законодавство України"); інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України (пленарні засідання); база даних законопроектів Верховної Ради України.

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"Відтепер громадськість, експертне середовище, науковці мають змогу здійснювати більш ефективний контроль за діяльністю єдиного законодавчого органу, оскільки дістають у своє розпорядження інструменти запобігання і виявлення корупції. Сервіс не лише забезпечуватиме участь громадськості та експертних груп у прийнятті рішень Парламентом і комітетами, але й надаватиме якісні публічні послуги з очікуваним скороченням часових затрат на виписки/обробку запитів", - додали у повідомленні.

Як пише Українська правда, дані публікуються в трьох форматах: .csv, .xml і .json. Вони цілком офіційні і мають оновлюватися відповідно до змін у документах.

Тестову версію порталу "Відкриті дані" з часом буде доопрацьовано.