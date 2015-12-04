В Раду надійшло подання ГПУ з приводу дачі згоди на затримання і арешт Клюєва

Про це сказав в коментарі журналістам прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук. Він зазначив, що Володимир Гройсман спрямував це подання на розгляд комітету Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада розглянула подання генерального прокурора і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів за ст. 190 ч. 4; ст. 191 ч. 5; ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу ("шахрайство"; "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"; "зловживання владою або службовим становищем").

8 червня стало відомо, що Сергій Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук. 16 червня у межах нового кримінального провадження стосовно Клюєва Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про надання згоди на затримання та арешт Клюєва. 30 червня Регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення передати до парламенту подання генерального прокурора України про надання згоди на затримання та арешт Клюєва. 3 листопада Пинзеник повідомив, що Генпрокуратура відкликала подання про затримання і арешт народного депутата Клюєва.