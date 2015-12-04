Удвічі більше, ніж у 2015-му: стало відомо, скільки Україна виділить на грошове забезпечення військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

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«Статті бюджету на утримання ЗСУ зменшуються з 82% у 2014 році до 73% в 2016 році, але при цьому майже вдвічі поліпшуються показники грошового забезпечення і заробітної плати військових з 14 млрд грн у минулому році до 30 млрд у наступному році», - заявив президент.

Раніше, 2 грудня, стало відомо, що у 2016 році витрати на армію коштуватимуть Україні 100 мільярдів гривень.

Так, РНБО пропонує уряду передбачити в проекті Держбюджету на 2016 рік витрати на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 5 відсотків валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансування потреб цього сектору передбачити в обсязі не менше 100 млрд грн із загального фонду держбюджету.