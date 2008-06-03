В Україні сезон ранніх овочів і ягід зміщується на 2-3 тижні, впливаючи на ціни. Про це заявляють фахівці проекту "Агроогляд: овочі і фрукти" з посиланням на виробників овочів і фруктів.

За інформацією виробників, погодні умови цього року зумовили пізніше дозрівання овочів і ягід, що приводить до істотних цінових змін на ринку.

У центральних і південних регіонах України сезон дозрівання ранніх овочів і ягід на відкритому грунті відстає від торішнього в середньому на 2 тижні, від середнього за останні роки - на 1 тиждень. У західних областях України ситуація гірша - тут запізнення сягає 3 тижнів. Окрім холодної погоди, негативний вплив на дозрівання урожаю зробила надмірна вологість, що не дозволила вчасно посіяти і висадити овочеві культури.

В результаті ціни на більшість основних овочів і ягід на сьогодні вище, ніж роком раніше. Проте якщо співіставити сезони, то ціни будуть також зіставними або нижче торішніх. Найбільш наближеними до торішніх залишаються ціни на черешню в центральних областях країни. У той же час у західних регіонах ціни на черешню вдвічі більші за торішні.