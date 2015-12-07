Депутатів найбільше з вищою освітою в містах обласного значення, найменше - у сільрадах - дослідження

Про це свідчать результати дослідження інформаційно-аналітичного центру «RATING Pro», який проаналізував склад місцевих рад, що сформувались після місцевих виборів-2015.

Так, у радах міст обласного значення таких – 86%, районних радах – 81%, міських радах міст районного значення – 78%, селищних – 61%. Натомість, у сільських радах депутатів з вищою освітою – лише 38%. Половина обранців до сільрад мають або загальну середню, або професійно-технічну освіту.

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При цьому в абсолютній більшості місцевих рад жінки-депутати мають рівень освіти вищий, ніж депутати-чоловіки. Наприклад, на рівні обласних рад частка депутатів з вищою освітою серед жінок становить 98% проти 95% серед депутатів-чоловіків; на рівні сільських рад – 41% проти 34% відповідно. Найбільше депутатів з вищою освітою серед депутатів від парій «Самопоміч», «Наш край» та «Блок Петра Порошенка - Солідарність».

Дослідження також засвідчило, що наймолодшими виявились депутати міських рад обласних центрів – середній вік 41 рік, найстаршими – депутати обласних та районних рад – 46 років. Серед партій наймолодші депутати у «Самопомочі», «Свободі», «УКРОПі» та Радикальній партії. Найстарші – в Аграрній партії, «Відродженні», «Нашому краї».