"ДНР" передала Україні 20 засуджених з Єнакієвської колонії (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

«Нами здійснено чергову передачу засуджених з виправної колонії з тимчасово непідконтрольної уряду України території Донецької області, де на сьогодні склалась надзвичайно складна ситуація – відсутнє опалення, зруйнована їдальня, медична допомога не надається. Це вже друга спроба евакуювати засуджених із вказаного виправного закладу. На жаль, минулого року нам це зробити не вдалося», – прокоментувала подію Лутковська.

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У липні цього року відбулася передача перших 9 українських засуджених з підконтрольної "ДНР" території, а вже 5 серпня під час другої передачі вдалося забрати з Донецького слідчого ізолятора 20 в'язнів. Частина з цих в'язнів були «транзитними», тобто особами, що минулого року прямували транзитом через СІЗО до інших установ, або ж прибули для участі у судових експертизах і залишилися в СІЗО внаслідок початку бойових дій.