Дубина домовляється з Газпромом про довгостроковий контракт

Делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з керівником компанії Олегом ДУБИНОЮ проводить сьогодні в Москві переговори з підготовки довгострокового контракту про умови поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН сьогодні в Кабміні.

«Йдеться не тільки про довгострокові контракти, а й про поточну діяльність НАК «Нафтогаз»», - сказав Ю.ПРОДАН.

Разом з тим міністр не уточнив, з якими директивами українська делегація поїхала до Москви для переговорів.

«Делегація поїхала з нормальними директивами, вони просто поїхали на переговори. Йдеться про нормальні робочі переговори», - наголосив він.