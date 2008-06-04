Дубина домовляється з Газпромом про довгостроковий контракт
10:14, 04 червня 2008Суспільство
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"Нормальні робочі переговори"
Делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з керівником компанії Олегом ДУБИНОЮ проводить сьогодні в Москві переговори з підготовки довгострокового контракту про умови поставки природного газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН сьогодні в Кабміні.
«Йдеться не тільки про довгострокові контракти, а й про поточну діяльність НАК «Нафтогаз»», - сказав Ю.ПРОДАН.
Разом з тим міністр не уточнив, з якими директивами українська делегація поїхала до Москви для переговорів.
«Делегація поїхала з нормальними директивами, вони просто поїхали на переговори. Йдеться про нормальні робочі переговори», - наголосив він.
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