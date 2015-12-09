Захід окупованого Криму знову залишився без електрики

Про це повідомила міністр палива та енергетики Криму Світлана Бородуліна, передає ТАСС.

"Одна аварія на високовольтній лінії, тому постраждали райони. Зараз роботи ведуться, я думаю, що найближчим часом ми вам доповімо, що відбувається", - сказала вона, звертаючись до "голови" Криму Сергія Аксьонова.

Зокрема, знеструмленими виявилися Чорноморський, Красногвардійський, Первомайський, Сакський, Красноперекопський та Джанкойський райони, а також Євпаторія. Аксьонов доручив ліквідувати аварію вже до вечора.

Читайте такожЕнергоблокада Криму: жителям Сімферополя скоротили подачу електрики втричі

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

«Укренерго» 8 грудня підключило до роботи одну з чотирьох ЛЕП у напрямку анексованого Росією Криму.