Майже у 30 містах: Деканоїдзе озвучила масштаби появи патрульної поліції до червня 2016 року

15:57, 10 грудня 2015
Суспільство
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До червня 2016 року патрульна поліція буде діяти в 29 містах України.

Хатия Деканоидзе / Facebook

Про це заявила глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації НПУ.

Зокрема, за її словами, у грудні 2015 року патрульна поліція запрацює ще в п'яти містах України, а з нового року – ще у 19 населених пунктах. До червня 2016 року патрульна поліція буде діяти в 29 містах України.

Деканоїдзе наголосила, що національна поліція повинна бути не каральним, а сервісним органом.

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"Головним критерієм роботи має стати довіра населення. Саме за цих умов система зможе змінитися", - зазначила вона.

Також Деканоїдзе нагадала, що зараз йде переатестація співробітників поліції Києва та Київської області. Такими регіонами стануть Львів та Хмельницький, проінформувала вона.

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