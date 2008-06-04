Російський фондовий ринок впав майже на 4%

На російському фондовому ринку спостерігається різке падіння. Індекс ММВБ станом на 15:03 мск упав на 3,28%. Акції Лукойлу подешевшали на 5%, Газпрому - на 3%, "Роснефті" - на 5%, "Сургутнефтегаза" - на 4,4%.

Індекс РТС упав на 3,31%. Лідерами зниження сталі акції Лукойлу (-6%) і "Роснефті" (-5%).

Головною причиною падіння на російських торгових майданчиках експерти називають подальше зниження цін на нафту.

Російський фондовий ринок вже давно не переживав таких обвалів, як сьогодні. Цього року подібні різкі зниження вартості російських акцій спостерігалися в січні і лютому. Нагадаємо, більш ніж 3%-е зниження котирувань сталося 6 лютого.

Юрій Глухов для УНІАН