На світових ринках - обвал

Істотне зниження індексів на світових фондових біржах розпочалося у вівторок 5 лютого. Приводом для панічних настроїв на цей раз стало повідомлення Інституту менеджерів з постачань (Institute for Supply Management) про те, що індекс ділової активності у сфері послуг США в січні 2008 р. несподівано звалився на 12,5 процентних пункти в порівнянні з попереднім місяцем і склав 41,9 пункта. Це стало найнижчим значенням індексу з жовтня 2001г. Оприлюднення таких невтішних статистичних даних зміцнило упевненість інвесторів в тому, що економіка США в 2008г. вперше за багато років вступила в рецесію.

У вівторок завершилися падінням провідних індексів фондові торги в Європі:

британський індекс FTSE 100 знизився на 2,63%, французький CAC 40 - на 3,96%, швейцарський SMI - на 3,02%. Німецький DAX впав на 3,36%, амстердамський AEX-Index - на 3,34%, а загальноєвропейський індекс FTSEurofirst 300 - на 3,1%.

Така ж картина спостерігалася у вівторок і на торгових майданчиках США. Зокрема

за підсумками торгів 5 лютого індекс NASDAQ знизився на 3,08%, індекс Dow Jones впав на 2,93%, а індекс S&P - на 3,20%.

У середу вранці естафету підхопили ринки азіатських країн. За годину після початку торгів в Японії індекс Nikkei опустився на 3%. Nikkei 225, складений з котирувань провідних «блакитних фішок» Японії, впав на 3,69%. Гонконгський індекс «блакитних фішок» Hang Seng упав на відкритті торгів більш ніж на 5%. Завершилися сьогодні фондові торги в Японії падінням індексу Nikkei на 4,7%.

Торги у вівторок в Росії завершилися зниженням індексу ММВБ на 2,71%, класичного індексу РТС - на 2,46%. Сьогодні ситуація лише погіршала: торги на російському ринку акцій почалися падінням цін практично по всіх високоліквідних паперах. Зокрема, на ФБ ММВБ в перші хвилини торгів в середу зниження котирувань склало в середньому 3%.

У руслі світових тенденцій знаходилася у вівторок і Україна. За підсумками торгів 5 лютого індекс ПФТС знизився на 1,48% - до 1097.22 пункта. Зменшення індексу з початку року склало 6,54%.

Юрій Глухов для УНІАН