В Одесі засуджено 6 найманців, що планували приєднатися до терористів "ДНР/ЛНР"

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що найманці не встигли поповнити незаконні збройні формування бойовиків, оскільки у травні минулого року були затримані співробітниками спецслужби.

Правоохоронці поблизу Одеси зупинили автомобіль зі зловмисниками, які прямували на схід України.

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Суд визнав членів групи винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. 110 та ст. 263 Кримінального кодексу України.

Найманцям призначено покарання у вигляді різних строків обмеження волі: від півтора до трьох років.