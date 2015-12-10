У РФ підтвердили затримання росіян в ході спецоперації зі знешкодження ДРГ у Києві

Про це повідомляє РИА «Новости» заяву прес-секретаря посольства Росії в Україні Олега Гришина.

У даний час посольство готує документи про отримання доступу до затриманих.

«Посольство Росії отримало повідомлення від української сторони про затримання російських громадян і в даний час готує документи про отримання доступу до затриманих», - сказав Гришин.

Читайте такожВбитий під час спецоперації "Альфи" в Києві виявився ватажком диверсантів

Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно увечері 9 грудня в результаті проведеної спецоперації СБУ була ліквідована диверсійно-розвідувальна група, що діяла в низці міст України, зокрема в столиці. Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфи», і сам був убитий. Пізніше один з поранених бійців «Альфи» помер.