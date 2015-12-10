У РФ підтвердили затримання росіян в ході спецоперації зі знешкодження ДРГ у Києві
Посольство Росії в Україні отримало підтвердження від міністерства закордонних справ України про затримання російських громадян в рамках спецоперації зі знешкодження диверсійної групи.
Про це повідомляє РИА «Новости» заяву прес-секретаря посольства Росії в Україні Олега Гришина.
У даний час посольство готує документи про отримання доступу до затриманих.
«Посольство Росії отримало повідомлення від української сторони про затримання російських громадян і в даний час готує документи про отримання доступу до затриманих», - сказав Гришин.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно увечері 9 грудня в результаті проведеної спецоперації СБУ була ліквідована диверсійно-розвідувальна група, що діяла в низці міст України, зокрема в столиці. Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфи», і сам був убитий. Пізніше один з поранених бійців «Альфи» помер.