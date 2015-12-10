Україна готова спільно з голландськими правоохоронцями провести розслідування щодо викрадених в Нідерландах картин - Деканоїдзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед публічним звітом членів антикорупційного блоку уряду щодо виконання програми діяльності Кабінету міністрів України.

"Як голова Національної поліції України, я можу запевнити вас, що у короткий строк ми очікуємо на офіційний запит від Генпрокуратури Нідерландів, адресований Генпрокуратурі України. Я хочу запевнити вас, що ми відкриті й очікуємо в Україні офіційних представників слідства, які можуть провести вивчення цих матеріалів та запиту разом із нашими слідчими", - заявила Деканоідзе.

Вона підкреслила, що Україна готова прийняти голландську делегацію з метою розслідування інциденту із нідерландськими картинами.

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Довідка УНІАН. На сайті музею Вестфріс (Westfries) нідерландського міста Хоорн розміщено повідомлення з проханням до влади України допомоги у поверненні вкрадених картин, за які добровольчий батальйон "Святої Марії" нібито вимагає 50 млн євро.

У повідомленні зазначається, що були викрадені 24 картини і 70 предметів зі срібла XVII та XVIII ст.

"Муніципалітет Хорна отримав надію, що картини та срібло будуть повернені, коли торік одна з викрадених картин з'явилася на одному з українських сайтів. У липні 2015 року дві особи повідомили Посольству Нідерландів у Києві, що вони представляють український добровольчий батальйон. Цей батальйон ОУН заявив, що має повну колекцію вкрадених картин", - пояснили в музеї.

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Батальйон висловив готовність передати картини, але за певних умов, одна з яких - не долучати до цього процесу українську владу, а також виплатити їм 50 млн євро, стверджують у музеї.

У повідомленні музею вказано, що інформатори спеціаліста з викрадених творів мистецтва Артура Бранда, якого долучили до ведення переговорів, назвали два імені - лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та екс-голови СБУ Валентина Наливайченка.

Сьогодні, 10 грудня, колишній перший заступник командира добровольчого батальйону ОУН, фігурант скандалу із викраденими картинами Борис Гуменюк заявив, що вкрадені полотна знаходяться на окупованій території Донецької області.