Міноборони оприлюднило статистику самогубств серед військових у зоні АТО

Таку інформацію, станом на 16.11.2015, повідомило Міністерство оборони України у відповідь на запит користувача «Доступу до правди», яка оприлюднена на ресурсі сьогодні, 11 грудня.

Читайте такожВід початку війни на сході України загинули понад 9 тисяч людей - доповідь ООН

«Бойові втрати складають 1842 військовослужбовця ЗСУ, не бойові у зоні проведення АТО - 233 військовослужбовця. Серед не бойових втрат в результаті самогубства загинуло (померло) 85 осіб, через необережне поводження зі зброєю - 39 осіб, у ДТП - 28 осіб, з інших причин - 71 особа», - йдеться у відповіді Міноборони.

За даними відомства, загальна чисельність безповоротніх втрат військослужбовців Збройних сил України станом на 16.11.2015 року складає 2075 осіб.