У Сумах пам'ятник борцям за радянську владу замінять на меморіал загиблим в АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Сумська міська рада ухвалила сьогодні на сесії.

За це рішення проголосували 36 депутатів (всього в міськраді 42 депутати).

Зазначається, що такі зміни пов'язані з реконструкцією місця поховання жертв громадянської війни, яке входить до складу меморіалу «Слава Героям», який наразі будують на центральному міському кладовищі.

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На думку сумських депутатів, буде доцільним перемістити пам'ятник борцям за радянську владу на відповідне поховання на Тімірязєвському кладовищі.