У Сумах пам'ятник борцям за радянську владу замінять на меморіал загиблим в АТО
15:21, 11 грудня 2015Суспільство
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У Сумах на центральному міському кладовищі демонтують пам'ятник борцям за радянську владу, який зараз розташований на місці поховання «Братська могила жертв громадянської війни» для встановлення меморіалу сумчанам, полеглим в зоні проведення антитерористичної операції.
У Сумах демонтують пам'ятник борцям за радянську владу / sumy.depo.ua
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Сумська міська рада ухвалила сьогодні на сесії.
За це рішення проголосували 36 депутатів (всього в міськраді 42 депутати).
Зазначається, що такі зміни пов'язані з реконструкцією місця поховання жертв громадянської війни, яке входить до складу меморіалу «Слава Героям», який наразі будують на центральному міському кладовищі.
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На думку сумських депутатів, буде доцільним перемістити пам'ятник борцям за радянську владу на відповідне поховання на Тімірязєвському кладовищі.
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