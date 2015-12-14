Держдопомога переселенцям досягла 3 мільярдів - Мінсоцполітики

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 647 903 внутрішніх переселенця, або 1 301 046 сімей з Донбасу та Криму.

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Понад 650 тисяч сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, призначили її 610 353 сімей.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 листопада, за інформацією Мінсоцполітики, в Україні на обліку перебувало 1 592 362 внутрішніх переселенця з Донбасу та Криму. Державну допомогу на загальну суму 2,79 мільярда гривень призначили понад 558 тисячам сімей.