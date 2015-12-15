Гребенщиков підтримав українських політв'язнів Сенцова, Кольченка та Афанасьєва

Про це пише в блозі на Ехо Москви директор російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін.

14 грудня, він підписав петицію до влади США і Сирії, Сальвадору та Узбекистану, а також поставив підпис під листом до Генерального прокурора РФ із закликом вжити термінових заходів і скасувати вироки кримчанам Олегу Сенцову, Олександру Кольченку та Геннадію Афанасьєву, винесені за невідповідним звинуваченнями в тероризмі.

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Легендарний рок-музикант Борис Гребенщиков в інтерв'ю ТСН зізнався, що акція на підтримку Сенцова і Кольченка не була приурочена до київських гастролей і українців він давно підтримує.

"А за що їх брати? Їх нема за що брати", - сказав музикант.

Нагадаємо, Ростовський суд виніс вирок українському режисеру Олегу Сенцову - 20 років за ґратами. Активіста Олександра Кольченка засудили до десяти років ув'язнення. Українців звинуватили у плануванні терактів у окупованому росіянами Криму. Геннадія Афанасьєва засудили до 7 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням також у нібито причетності до терористичної діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.