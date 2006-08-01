Прогноз погоди до кінця тижня

Упродовж тижня погода в Україні не зміниться: вдень – до 30° тепла, подекуди дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2 серпня у західних областях очікуються дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с; вдень у Карпатах та Закарпатті місцями сильні дощі. На решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 13-18°, на півдні - до 22°; вдень - 25-30°, у південній частині місцями - 31-33°.

3-4 серпня в західних областях хмарно з проясненнями. Дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 3 серпня - 11-16°, 4 серпня - 14-19°; вдень - 23-28°, на крайньому заході - близько 20°. На решті території мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише в північних та місцями центральних областях 3 серпня дощі, грози. Температура вночі - 15-20°, на півдні - до 23°; вдень - 27-32°, у південній частині місцями - до 35° (3 серпня в північних областях - 23-28°). Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

5 серпня в західних областях, 6 серпня - в Україні, крім східних областей, дощі, грози, місцями сильні дощі, подекуди град, 6 серпня в західних областях послаблення опадів.

Температура 5 серпня суттєво не зміниться; 6 серпня знизиться вночі в західних областях до 10-15°, вдень в західній половині України до 20-26°, у східній половині утримається жарка погода.

У Києві та області 2 серпня мінлива хмарність Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 14-16°, вдень - 26-28°, по області вночі - 13-18°, вдень - 25-30°.

3-4 серпня мінлива хмарність. 3 серпня дощі (вдень місцями), грози; 4 серпня переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 15-20°; вдень 3 серпня - 23-28°, 4 серпня - 27-32°.

5 серпня погода суттєво не зміниться; 6 серпня дощі, грози, зниження денної температури до 21-26°.