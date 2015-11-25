В ЄС знову закликали Москву негайно звільнити Сенцова та Кольченка

Відповідну заяву речника Зовнішньої служби ЄС розповсюджено в середу в Брюсселі у зв'язку із рішенням Верховного суду РФ залишити в силі обвинувальні вироки, винесені раніше Сенцову та Кольченку, передає кореспондент УНІАН.

В документі зазначається, що вони були арештовані за межами міжнародно визнаної території Росії, в Криму.

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Автори заяви наголошують, що Євросоюз розглядає справу як порушення міжнародного права і елементарних норм правосуддя.

«ЄС, як і раніше, закликає РФ негайно звільнити Сенцова і Кольченка та гарантувати їх безпечне повернення в Україну», - йдеться у тексті.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - Сенцова та Кольченка, засуджених до 20 і 10 колонії суворого режиму відповідно.

Їх навесні 2014 року затримали співробітники ФСБ в Криму. Сенцова і Кльченка етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.

В Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.